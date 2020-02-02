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İşte emeklinin Şubat kazancı! Emeklinin alacağı en düşük promosyon ne kadar olacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.02.2020 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020
EMEKLİYE ŞUBAT KAZANCI!

Yaklaşık 13 milyon emekliyi ilgilendiren promosyonda yeni viraja giriliyor. Milyonlarca ikinci promosyonunu alacak. Taban tutarın 600 TL’den başlaması bekleniyor. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Yaklaşık 13 milyon emekliyi ilgilendiren promosyonda yeni viraja giriliyor. Emeklilerin büyük bölümü bu aydan itibaren ikinci kez alacak. Gözler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği'nin yapacağı toplantıya çevrildi.

Bu ay yapılacak toplantıda emeklilerin aylıkları karşılığında bankalardan aldığı promosyonda yeni tutarlar belirlenecek. Bu tutarlar, taban promosyon olacak.



Bankalar bu tutarın altına inemeyecek. İsteyen da düzenleyeceği kampanyalarla tutarı artırabilecek.

GÖZLER TOPLANTIDA
Promosyonda taban tutarlar halen maaşa göre 300, 375 ve 450 lira olarak uygulanıyor. Bankalar, kampanyalarıyla tutarı bin 250 liraya kadar çıkarmış durumda.

Taban promosyonun toplantılarda 500-600 lira seviyesine çıkarılması bekleniyor.

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