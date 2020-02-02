Hileli boşanmaya SGK engeli

SGK, vefat eden babadan yetim/ölüm aylığı alabilmek için anlaşmalı boşandığı eşiyle yaşamaya devam edenleri yakın takibe aldı. Son 10 yılda 20 bine yakın anlaşmalı boşanma ihbarı gelirken, 6 bine yakın kadının maaşı kesildi.

vefat eden babadan yetim/ölüm aylığı alabilmek için anlaşmalı boşandığı eşiyle yaşamaya devam edenleri yakın takibe aldı. Sonanlaşmalı boşanma ihbarı gelirken,maaşı kesildi. Bu çiftlerin aylıkları kesildiği gibi, para cezasına da çarptırılabiliyor. Eşinden boşanmasına rağmen, eşi ile halen beraber yaşadığı tespit edilmiş olan eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıklar geri alınıyor. Buna göretarihinden itibaren hangi nedenle olursa olsun, eylemli şekilde birlikte yaşadıkları tespit edilmiş olan çiftlerin aylıkları kesiliyor.