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Depremlere 8.3 kat harcandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.02.2020
DEPREMLERE 8.3 KAT HARCANDI

İletişim Başkanlığı, Twitter hesabından 2003-2020'de bölgelerine yapılan harcamalara ilişkin paylaşımda bulundu. Mesajdaki videoda 2003-2020'de toplam deprem vergilerinin 147,2 milyar lira olduğu, aynı dönemde deprem bölgelerine yapılan toplam harcamanın ise 1,21 trilyon liraya ulaştığı, bu şekilde toplanan vergiden 8,3 kat fazla harcama yapıldığı belirtildi.

İletişim Başkanlığı, Twitter hesabından 2003-2020'de bölgelerine yapılan harcamalara ilişkin paylaşımda bulundu. Mesajdaki videoda 2003-2020'de toplam deprem vergilerinin 147,2 milyar lira olduğu, aynı dönemde deprem bölgelerine yapılan toplam harcamanın ise 1,21 trilyon liraya ulaştığı, bu şekilde toplanan vergiden 8,3 kat fazla harcama yapıldığı belirtildi. Paylaşımda 1999'da yaşanan Marmara ve depremleri, 2003'teki depremi, 2010'daki depremi, 2011'deki ve depremlerinin neden olduğu yaraların sarılması için yapılan harcamalar aktarıldı. Depreme yönelik yatırımlar paylaşıldı.

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