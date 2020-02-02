02 Şubat 2020, Pazar
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Yeni müfettiş kadrosu açıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.02.2020
YENİ MÜFETTİŞ KADROSU AÇILDI

Başkan , rejimini hızlı ve etkili icraat dönemine uyumlu hale getirmek için devlette kariyer kapılarını sonuna kadar açtı.

Başkan , rejimini hızlı ve etkili icraat dönemine uyumlu hale getirmek için devlette kariyer kapılarını sonuna kadar açtı. Hazine ve , Gelir İdaresi Başkanlığı, Genel Müdürlüğü'nde çalışan memurlara uzmanlık kapısı açılırken, Başkan Erdoğan dün de 350 müfettişin atama kararnamesini onayladı. Kamuda her alanda uzman müfettiş istihdamı yüzde 350 artacak.

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