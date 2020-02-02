Doğa Koleji'nde maaş sorunu çözüldü
Giriş Tarihi: 02.02.2020
İTÜ Vakfı bünyesine geçen Doğa Koleji'nde öğretmenlerin maaş sorunu çözülüyor. Doğa Koleji yönetimi çalışanlarına gönderdiği bir iç iletişim mesajında içeride biriken maaşların önümüzdeki hafta ödeneceği açıklandı.İTÜ Vakfı bünyesine geçen Doğa Koleji'nde öğretmenlerin maaş sorunu çözülüyor. Doğa Koleji yönetimi çalışanlarına gönderdiği bir iç iletişim mesajında içeride biriken maaşların önümüzdeki hafta ödeneceği açıklandı. Ayrıca diğer alacaklılara da ödemenin önümüzdeki hafta itibariyle yapılacağı belirtildi. Doğa Koleji çalışanlarına gönderdiği mesajda düzenli maaş yatırma günlerinin ise her ayın 5'i olarak belirlendiği ifade edildi.
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