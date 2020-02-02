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Doğa Koleji'nde maaş sorunu çözüldü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.02.2020
DOĞA’DA MAAŞ SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Vakfı bünyesine geçen 'nde öğretmenlerin maaş sorunu çözülüyor. Doğa Koleji yönetimi çalışanlarına gönderdiği bir iç iletişim mesajında içeride biriken maaşların önümüzdeki hafta ödeneceği açıklandı.

İTÜ Vakfı bünyesine geçen 'nde öğretmenlerin maaş sorunu çözülüyor. Doğa Koleji yönetimi çalışanlarına gönderdiği bir iç iletişim mesajında içeride biriken maaşların önümüzdeki hafta ödeneceği açıklandı. Ayrıca diğer alacaklılara da ödemenin önümüzdeki hafta itibariyle yapılacağı belirtildi. Doğa Koleji çalışanlarına gönderdiği mesajda düzenli maaş yatırma günlerinin ise her ayın 5'i olarak belirlendiği ifade edildi.

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