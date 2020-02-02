02 Şubat 2020, Pazar
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Yeni kalkınma bankası geliyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.02.2020
YENİ KALKINMA BANKASI GELİYOR

Hükümet tek haneli rakamlara inmiş ve faiz oranlarını kalıcı hale getirecek adımlar atmayı sürdürürken kalkınma ve yatırım bankacılığında da yeni bir dönem başladı.

Hükümet tek haneli rakamlara inmiş ve faiz oranlarını kalıcı hale getirecek adımlar atmayı sürdürürken kalkınma ve yatırım bankacılığında da yeni bir dönem başladı. 'de yeni bir yatırım bankası faaliyete geçti. Mayıs ayında kurulan Golden Global Yatırım Bankası A.Ş'ye faaliyet izni verdi. kalkınma ve yatırım bankası olarak faaliyet gösterecek.


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