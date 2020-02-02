02 Şubat 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Dövizciye mali güç belgesi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.02.2020
DÖVİZCİYE MALİ GÜÇ BELGESİ

Hazine ve , hissedarları yeterli mali güce sahip olduğunu belgeleyemeyen bürolarının kuruluş, faaliyet ve devirlerine ilişkin başvuru işlemlerini reddetme kararı aldı.

Hazine ve , hissedarları yeterli mali güce sahip olduğunu belgeleyemeyen bürolarının kuruluş, faaliyet ve devirlerine ilişkin başvuru işlemlerini reddetme kararı aldı. İlgili mevzuat uyarınca, döviz bürosu olarak anılan yetkili müesseselerin kuruluş, faaliyet, şube açma izni, şube faaliyet izni ve hisse devir başvuru işlemlerinde hissedarların yeterli mali güce sahip olması gerekiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN