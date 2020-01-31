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Vakıfbank’ın ihracına 6 kat talep

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.01.2020
VAKIFBANK’IN İHRACINA 6 KAT TALEP

, '' kapsamında 5 yıl vadeli 750 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi. tarihinin tek seferdeki en büyük tahvil ihracı olan işleme, dünya genelinden yatırımcıların ilgisi yoğun oldu.

Vakıfbank, '' kapsamında 5 yıl vadeli 750 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi. tarihinin tek seferdeki en büyük tahvil ihracı olan işleme, dünya genelinden yatırımcıların ilgisi yoğun oldu. 5 yıl vadeli ihracın kupon oranı, başlangıç seviyesinin 75 baz puan altında yüzde 5.25 oldu. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, işlem büyüklüğünün 6 katına ulaşan yatırımcı talebi oluştuğunu söyledi.

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