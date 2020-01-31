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Halk Yatırım’a sukuk ihracı ödülü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.01.2020
HALK YATIRIM’A SUKUK İHRACI ÖDÜLÜ

, tarafından düzenlenen IFN Ödülleri'nde sukuk kategorisinde dünya birincisi oldu. GYO'nun fon kullanıcısı olarak yer aldığı 119 gün vadeli 250 milyon lira tutarındaki satış işleminin, geçtiğimiz yılın en önemli kira sertifikası ihraçlarından biri olduğunu belirten Halk Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı , "Reel ekonomiye dayalı ürünlerle finansal enstrümanları çeşitlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Halk Yatırım, tarafından düzenlenen IFN Ödülleri'nde sukuk kategorisinde dünya birincisi oldu. GYO'nun fon kullanıcısı olarak yer aldığı 119 gün vadeli 250 milyon lira tutarındaki satış işleminin, geçtiğimiz yılın en önemli kira sertifikası ihraçlarından biri olduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Sürer, "Reel ekonomiye dayalı ürünlerle finansal enstrümanları çeşitlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

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