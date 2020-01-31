Sözleşmeli üretim dönemi başlıyor

Tarım Bakanlığı, 2020 yol haritasını açıkladı. Bakan Bekir Pakdemirli tarafından açıklanan eylem planına göre, tohumdan sofraya dijital değer zincirine ilişkin yazılım sistemi kurulacak, üretim ve tüketimde her adım takip edilecek.

2020 yol haritasını açıkladı.tarafından açıklanan eylem planına göre, tohumdan sofraya dijital değer zincirine ilişkin yazılım sistemi kurulacak, üretim ve tüketimde her adım takip edilecek. Sözleşmeli üretim ve alternatif destekleme modeli oluşturulacak. Çiftçi 1 yıl önceden ne üreteceğini bilecek. Taklit ve tağşiş cezalarının caydırıcı olması için düzenleme yapılacak.