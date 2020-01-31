31 Ocak 2020, Cuma
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Sözleşmeli üretim dönemi başlıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.01.2020
SÖZLEŞMELİ ÜRETİM DÖNEMİ BAŞLIYOR

, 2020 yol haritasını açıkladı. Bakan tarafından açıklanan eylem planına göre, tohumdan sofraya dijital değer zincirine ilişkin yazılım sistemi kurulacak, üretim ve tüketimde her adım takip edilecek.

Tarım Bakanlığı, 2020 yol haritasını açıkladı. Bakan Bekir Pakdemirli tarafından açıklanan eylem planına göre, tohumdan sofraya dijital değer zincirine ilişkin yazılım sistemi kurulacak, üretim ve tüketimde her adım takip edilecek. Sözleşmeli üretim ve alternatif destekleme modeli oluşturulacak. Çiftçi 1 yıl önceden ne üreteceğini bilecek. Taklit ve tağşiş cezalarının caydırıcı olması için düzenleme yapılacak.


BARIŞ ŞİMŞEK

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