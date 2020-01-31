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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomi mesajı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.01.2020 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020
BAKAN ALBAYRAK'TAN EKONOMİ MESAJI

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı , "Ekonomi politikalarımızın ortaya koyduğu güven, göstergelere yansımaya devam ediyor. 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde %9,96 ile Kasım 2016’dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık. Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, ekonomi politikalarının göstergelere yansımaya devam ettiğini söyledi. Bakan Albayrak, 2 yıllık tahvil faizinde yüzde 9.96 seviyesinin görüldüğünü ve bunun da Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek hane olarak gerçekleştiğinin altını çizdi.

Bakan Berat Albayrak'ın mesajı şu şekilde;

"Ekonomi politikalarımızın ortaya koyduğu güven, göstergelere yansımaya devam ediyor. 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde %9,96 ile Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık. Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz"


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