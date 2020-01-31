31 Ocak 2020, Cuma
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Otomobili beyaz seviyoruz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.01.2020
BEYAZ SEVİYORUZ

2019'un döneminde trafiğe kaydı yapılan 386 bin 748 adet otomobilin; yüzde 53.8'i (208 bin 47 adedi) beyaz, yüzde 24.1'i gri, yüzde 67'si siyah ve yüzde 5.8'i kırmızı olurken, yüzde 54.6'sının dizel, yüzde 36.2'si benzinli olduğu görüldü.

2019'un döneminde trafiğe kaydı yapılan 386 bin 748 adet otomobilin; yüzde 53.8'i (208 bin 47 adedi) beyaz, yüzde 24.1'i gri, yüzde 67'si siyah ve yüzde 5.8'i kırmızı olurken, yüzde 54.6'sının dizel, yüzde 36.2'si benzinli olduğu görüldü. Bu otomobillerin yüzde 36.6'sının 1501-1600 motor silindir hacmine sahip olduğu görüldü.

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