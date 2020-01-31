Jeff Bezos eski eşi MacKenzie Tuttle'dan 350 milyon dolarlık satış
Giriş Tarihi: 31.01.2020
131 milyar dolarlık mal varlığına sahip Jeff Bezos, verdiği nafakayla MacKenzie Tuttle'ı servet sahibi yaptı. Tuttle, aldığı hisseleri nakite çevirmeye başladı.Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile MacKenzie Tuttle'ın tamamlanan boşanma süreçlerinden sonra yeni bir dönem başladı. Forbes'un haberine göre; 36 milyar dolar değerinde yüzde 4'lük Amazon hissesini nafaka olarak alan MacKenzie Tuttle, hisselerini nakite çevirmek için hareke geçti, ilk adım olarak 350 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi. Tuttle, boşanma tazminatıyla dünyanın en zengin kadınları arasında ilk 5'e girmişti. 49 yaşındaki MacKenzie Tuttle'ın aldığı nafaka, Bahreyn'in milli gelirine eşit, 80 ülkenin milli gelirinden ise fazla olma özelliği taşıyor.
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