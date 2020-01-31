31 Ocak 2020, Cuma
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Oto satışında yeni dönem

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.01.2020
OTO SATIŞINDA YENİ DÖNEM

İkinci el araç alım satımında 3 Şubat'ta başlıyor. Nakit tutarların karşı tarafça ödenmeme riskinin ortadan kalkacağını söyleyen Takasbank Genel Müdür Vekili Gökhan Elibol, "Kurulan yapı nakit taşıma riski olmadan, 15 lira maliyetli ve hızlı imkanı sağlayacak" dedi.

İkinci el araç alım satımında 3 Şubat'ta başlıyor. Nakit tutarların karşı tarafça ödenmeme riskinin ortadan kalkacağını söyleyen Takasbank Genel Müdür Vekili Gökhan Elibol, "Kurulan yapı nakit taşıma riski olmadan, 15 lira maliyetli ve hızlı imkanı sağlayacak" dedi.

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