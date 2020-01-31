Oto satışında yeni dönem
Giriş Tarihi: 31.01.2020
İkinci el araç alım satımında yeni dönem 3 Şubat'ta başlıyor. Nakit tutarların karşı tarafça ödenmeme riskinin ortadan kalkacağını söyleyen Takasbank Genel Müdür Vekili Gökhan Elibol, "Kurulan yapı nakit taşıma riski olmadan, 15 lira maliyetli ve hızlı transfer imkanı sağlayacak" dedi.İkinci el araç alım satımında yeni dönem 3 Şubat'ta başlıyor. Nakit tutarların karşı tarafça ödenmeme riskinin ortadan kalkacağını söyleyen Takasbank Genel Müdür Vekili Gökhan Elibol, "Kurulan yapı nakit taşıma riski olmadan, 15 lira maliyetli ve hızlı transfer imkanı sağlayacak" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Emekliye 1375 TL
- Erdoğan'ın ziyareti ilişkilere ivme kazandırdı
- THY'den flaş Çin kararı
- 'Paça'yı zamcıya kaptırdık
- Zamlı maaşlarda AGİ'lere dikkat! İşte 2020 AGİ tablosu...
- İş kurana 28 bin TL destek
- Ev alacaklara geri ödemesiz 30 bin TL destek! İşte konut desteği için istenen şartlar...
- Bergama ve Silivri evde şampiyon
- Doğu Akdeniz'de boy gösteren yerli araştırma gemilerimiz
- Kelle ve paçaya son iki ayda zam yağdı!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Afili Aşk 32. bölüm fragmanı izle! Ayşe, Kerem'i kıskandırmak için...
- TOGG CEO’sundan “fiyat” açıklaması… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak?
- Kuruluş Osman 9. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanında dikkat çeken sahne!
- Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 9. bölüm fragmanı izle!
- 15 tatil uzatıldı mı? Okullar bu hafta açılacak mı? 15 tatil ne zaman bitecek?
- Dolarda son durum: FED faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte, güncel dolar kuru!
- FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz kararı ne oldu?
- Dündar Bey kimdir? Dündar Bey’i kim öldürdü? Dündar Bey tarihteki yeri!
- Bala Hatun kimdir? Osman Gazi’nin eşi Bala Hatun kaç çocuğu var? Bala Hatun tarihteki yeri…
- Kuruluş Osman 8. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 8. bölüm izle! - ATV
- Yıldız Holding’te değişiklik! Ali Ülker kimdir? Ali Ülker kaç yaşında, nereli?
- Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? Corona virüsü hangi ülkelerde görüldü? Coronavirüs ölü sayısı kaç?