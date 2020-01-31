31 Ocak 2020, Cuma
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Bergama ve Silivri evde şampiyon

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.01.2020
BERGAMA VE SİLİVRİ EVDE ŞAMPİYON

Gayrimenkul Borsası tarafından hazırlanan ve , , , ve ilçelerinin incelendiği 5 'ne göre, 2019'da önceki yıla göre ortalama konut fiyatları en çok artan ilçeler yüzde 39 ile İzmir Bergama ve yüzde 36 ile İstanbul Silivri oldu.

Gayrimenkul Borsası tarafından hazırlanan ve , , , ve ilçelerinin incelendiği 5 'ne göre, 2019'da önceki yıla göre ortalama konut fiyatları en çok artan ilçeler yüzde 39 ile İzmir Bergama ve yüzde 36 ile İstanbul Silivri oldu.

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