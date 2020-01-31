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Hazine'den dünyada bir ilk! Analistler öncü rolünü gösterdi...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.01.2020
HAZİNE'DEN DÜNYADA BİR İLK!

Gecelik Referans Oranı'na () endeksli ilk tahvil ihracını 28 Ocak'ta gerçekleştiren Hazine ve , dünyada bir ilke imza attı

'e endeksli senet, dünyada bir devlet hazinesi tarafından risksiz gecelik oranına dayalı olarak ihraç edilen ilk borçlanma senedi olma özelliğini taşıyor. Analistler bu durumun, Hazine'nin söz konusu piyasalara olan desteğindeki öncü rolünü gösterdiğine işaret ettiğini kaydetti.

REKOR TALEP GELDİ
Hazine'nin salı günü gerçekleştirdiği TLREF'e endeksli 2 yıl vadeli devlet tahvilinin ihalesinde rekabetçi olmayan satış teklifleri () de dahil olmak üzere toplamda 14 milyar TL gibi yüksek bir talep görüldü. Hazine tarafından bu talebin ROT dahil toplamda 4 milyar TL'lik kısmı karşılandı. TLREF, finansal türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal sözleşmelerin fiyatlamasında gösterge olarak kullanılabilecek kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılamak amacıyla 2019 yılı içerisinde oluşturulmuştu.

önemli sayıda TLREF'e dayalı menkul kıymet ihracı yaptı. Hazine'nin ihraç ettiği senedin TLREF'e dayalı faiz türev piyasalarının gelişmesine ve derinleşmesine, Hazine'nin finansman araçlarının çeşitlendirmesine, yatırımcı tabanının genişletmesine katkıda bulunacağı belirtiliyor. Hazine'nin önümüzdeki dönemde de TLREF'e dayalı yeni ihraçlar yapması bekleniyor.

Sabah

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