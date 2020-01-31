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Kelle ve paçaya son iki ayda zam yağdı!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.01.2020
KELLE VE PAÇAYA SON İKİ AYDA ZAM YAĞDI!

Kolajen için hücum ettiğimiz kelle ve paçaya son 2 ayda yağdı. Markette kellede yüzde 23, paçada yüzde 30’luk artış görülürken; peynire yüzde 35’e varan zam da kahvaltı keyfini kaçırdı.

Sebze-meyvede üretici ile raf fiyatı arasında uçurum vatandaşı bezdirirken, tüketiciler marketlerde sürekli değişen etiketlerden de dert yanıyor. Aynı marketteki aynı marka ürün karşılaştırıldığında son 2 aylık dönemde peynir ve ette düğmesine basıldığı görüldü. Marketlerde peynir fiyatlarında yaklaşık 2 ayda yüzde 35'e varan artış ortaya çıktı. Peynir zamları kahvaltı keyfini kaçırırken, içerdiği kolajen nedeniyle yoğun talep gören kelle ve paçaya da zam yağdı. Doktorların bağışıklığı güçlendirdiğini, içerdiği kolajen nedeniyle kemikleri güçlendirmede, yaşlılık izlerini geciktirmede etkili olduğunu belirttiği paçaya 2 ayda yüzde 30, kelleye ise yüzde 23 oranında zam geldi. Vatandaş, kelle, paçadaki artışı 'fırsatçılık' olarak nitelendirdi.

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