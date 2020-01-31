İş kurana 28 bin TL destek
Giriş Tarihi: 31.01.2020
İş kurmak isteyen gençlere çifte destek sağlanıyor. Girişimci gençler 3 yıl vergi ve 1 yıl prim teşviğinden yararlanıyor. Yıllık kazanç primde 12 bin 184, vergide 15 bin 720 lira...İş kurmak isteyen gençlere çifte destek sağlanıyor. İlk kez kendisine ait bir işyeri açan ve SGK'ya Bağ-Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri devlet tarafından ödeniyor. Böylece genç girişimci 1 yıl boyunca SGK'ya prim ödemeden işini yapıyor. Verilecek destek ise en alt seviyeden hesaplandığında, mevcut tutarlarla 12 bin 184 lirayı buluyor. Genç girişimcinin her ay bin 15 liralık prim ödemesi cebinde kalıyor. Gençlere bunun yanında vergi desteği de sağlanıyor. İlk kez bir gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arası gençler için 3 yıllık bir vergi istisnası bulunuyor. Gençler 3 vergi yılı boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmı için gelir vergisi ödemiyor. 75 bin lira matrah beyan eden bir girişimcinin cebinde kalacak miktar yıllık 15 bin 720 lira seviyesinde bulunuyor.
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