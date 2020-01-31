Emekliye 1375 TL! Bankalar emekli için yarışa girdi

İkinci promosyonlar yaklaşırken, bankaların kampanyaları hareketlendi. Promosyon bin 250 liraya kadar çıktı. Emekli müşteri yönlendirenlere de ödeme yapılıyor. Maaşını taşıyıp, yanında bir emekli getiren bin 375 lira alabiliyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Bankaların emekliye sunduğu fırsatlar neler? İşte bankaların emeklilere sunduğu 2020 promosyon fırsatları...

Emeklilerin büyük bölümü ikinci promosyonu almaya hazırlanırken, bankaların rekabeti arttı. SGK, maaşa göre 300, 375, 450 lira olan taban promosyon tutarını yeniden belirlemek üzere bankalarda görüşmeye hazırlanırken, bazı bankalar ek ürünler kullananlara promosyonu artırdı. İşte bazı kampanyalar:



✖ AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor. Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.



✖ DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. İndirimli alışveriş, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.





✖ FİBABANKA: Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon ödemesi yapıyor. ✖ ING: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz maaş çekme, özel faiz oranları gibi imkanlar sunuyor.



✖ İŞ BANKASI: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Kredi kartı ücreti almıyor, özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları sağlıyor.



✖ QNB FİNANSBANK: Maaşını taşıyıp bir ürün kullanana, bin 250 liraya varan promosyon var. Ayrıca emekli maaşı müşterisi kazandıranlar; yönlendirdikleri emekli başına 125 lira, toplamda ise bin 250 lira alabiliyor.



✖ ŞEKERBANK: Emekliye; 450 liraya varan promosyon, 2 otomatik ödeme talimatı verirse 150 lira, 10 kişi ile sınırlı olmak üzere yönlendirdiği her yeni emekli için de 150 lira ödüyor.





✖ TEB: Emekliye 450 liraya varan, emekli yakınını getirenlere de 100 lira ödeme yapıyor. Kredi kartı alanlara market alışverişlerinde de 150 liraya varan indirim imkanı sunuyor.

Emeklilerin kampanyaların şartlarını detaylıca okuyarak kararını vermesi önem taşıyor. Ek promosyon tutarlarını almak için pek çok koşul belirleniyor, sonradan üzülmemek için mutlaka inceleyin.