31 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Kartlı ödemeler 1 trilyona yaklaştı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.01.2020
KARTLI ÖDEMELER 1 TRİLYONA YAKLAŞTI

'nin 2019 yılı kartlı ödeme verilerine göre, banka kartlarıyla yapılan ödeme tutarı yüzde 37 artışla 134 milyar, kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı yüzde 17 artışla 844 milyar liraya ulaşırken; toplam kartlı ödeme tutarı da 1 trilyon lira barajına yaklaşmış oldu.

Bankalararası Kart Merkezi'nin 2019 yılı kartlı ödeme verilerine göre, banka kartlarıyla yapılan ödeme tutarı yüzde 37 artışla 134 milyar, kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı yüzde 17 artışla 844 milyar liraya ulaşırken; toplam kartlı ödeme tutarı da 1 trilyon lira barajına yaklaşmış oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN