Yaşlıya ayda 2.132 TL | Yaşlılara verilen desteklerde hangi şartlar aranıyor?
Giriş Tarihi: 30.01.2020
Bu ay yaşlılara destekler artarken, bunlardan yararlanmak da kolaylaştı. Şartları sağlayanlara her ay 672 lira 65 yaş aylığı, bin 460 lira da evde bakım desteği imkanı var...Yaşlılar için ülkemizde pek çok destek var. Bu destekler arasında 65 yaş aylığı ve evde bakım parası dikkat çekiyor. Bu ay desteklerin tutarı artarken, yararlanmak için aranan gelir şartı da yükseldi.
ŞARTLARA DİKKAT!
65 yaş aylığı olarak şartları sağlayanlara 672,81 lira ödeniyor. Bu ödemede kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. İkisinin toplam gelirleri bin 402 liranın altındaysa maaş bağlanıyor. Devlet, yaşlıların evden ayrılmaması için de evde bakım desteği sağlıyor. Aylık ödeme bin 460 lira 61 kuruş. Evde bakım desteği için yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu gerekiyor. Maaş yaşlıya değil, ona bakana veriliyor. Hane içinde kişi başı gelirin bin 402 liranın altında olması gerekiyor. Şartlar sağlanıyorsa, yaşlıların hanesine hem 65 yaş aylığı hem evde bakım parası girebiliyor. Böylece aylık 2 bin 132 lira gelir imkanı oluyor. Her iki destek de memur maaş katsayısı arttıkça zamlanıyor. Bu ay yükselen destek tutarları, Temmuz'da bir kez daha zamlanacak.
ÜCRETSİZ ULAŞIM VE EVDE SAĞLIK HİZMETİ
Engelli ya da çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilere evde sağlık hizmeti veriliyor. Bunun için bir bedel de istenmiyor. Başvuran herkese bu hizmet veriliyor.
65 yaş ve üzeri olanlar şehir içi toplu taşımalardan ücretsiz yararlanıyor.
Bakıma muhtaç olan, kimsesi olmayan veya ailesi ile çocuklarının bakmadığı 'yoksul' yaşlıların huzurevi ve bakım evlerinde ücretsiz bakılması sağlanıyor.
Yaşlı ve emekliler, sağlık durumları nedeniyle PTT veya bankalardan maaş çekemiyorsa evde ödeme yapılıyor. Bunun için SGK'ya 'konutta maaş almak istiyorum' şeklinde bir dilekçe vermek yeterli.
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