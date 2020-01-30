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Apple'dan rekor gelir

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.01.2020
REKOR GELİR

'li teknoloji devi , 2019'un Ekim-Aralık döneminde 91,8 milyar dolarla tarihinin en yüksek 3 aylık gelirini elde etti. Böylece firma söz konusu dönemde dakikada 692 bin 934 dolar kazanmış oldu.

ABD'li teknoloji devi Apple, 2019'un Ekim-Aralık döneminde 91,8 milyar dolarla tarihinin en yüksek 3 aylık gelirini elde etti. Böylece firma söz konusu dönemde dakikada 692 bin 934 dolar kazanmış oldu. Şirketin geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 arttı. 'ın CEO'su Tim Cook, tüm zamanların en yüksek çeyreklik gelirini açıklamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, bunun 11 ve iPhone 11Pro modellerine olan güçlü talepten kaynaklandığını ifade etti.

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