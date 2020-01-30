30 Ocak 2020, Perşembe
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Emeklinin gözü KPDK toplantısında! 2020 emekliye ve memura aileye yardımı ne kadar olacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.01.2020
EMEKLİYE 405 TL

Bu ay memurlar aile yardımını zamlı alırken, emekliler de yararlanmak istiyor. toplantısına taşınması beklenen talep hayata geçerse, 2 çocuklu 405 lira ek gelire kavuşacak.

Memurların bu ay maaşlarıyla birlikte aile yardımı da artarken, emekliler de bu ödemeden yararlanmak istiyor. Memur konfederasyonları ve Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündeme getirilen talebin, Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda () karara bağlanması bekleniyor.

Son KPDK'da, bundan sonra yapılacak toplantıların gündemli olarak yapılması kararlaştırıldı. Emekliler, KPDK gündemine bu konunun da alınıp sonuçlandırılmasını istiyor.




Eğer talep kabul edilirse, aile yardımı emekliler için de hayata geçirilecek. Çalışmayan eş için aylık 332 lira verilirken, 6 yaş üstü çocuk için ise 36,52 lira ödenecek.

Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan emeklinin aylık aile yardımı 405,04 lirayı bulacak.

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