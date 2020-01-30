Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'dan "mega projeler" hakkında "deprem" açıklaması
Giriş Tarihi: 30.01.2020 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Türkiye'nin deprem kuşağında olması nedeniyle inşa edilen yol, köprü ve tüneller deprem faktörü ön planda tutularak yapılıyor" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Türkiye'nin deprem kuşağında olması nedeniyle inşa edilen yol, köprü ve tüneller deprem faktörü ön planda tutularak yapılıyor" açıklamasında bulundu.
"MEGA PROJELER' DEPREMİN YANI SIRA..."
Öte yandan Turhan,"15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile Avrasya ve Marmaray tünelleri gibi 'mega projeler' depremin yanı sıra şiddetli rüzgarlara karşı da dayanıklı" şeklinde konuştu.
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