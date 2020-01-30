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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'dan "mega projeler" hakkında "deprem" açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.01.2020 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020
ULAŞTIRMA BAKANI'NDAN MEGA PROJELER HAKKINDA AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , "Türkiye'nin kuşağında olması nedeniyle inşa edilen yol, köprü ve tüneller deprem faktörü ön planda tutularak yapılıyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , "Türkiye'nin kuşağında olması nedeniyle inşa edilen yol, köprü ve tüneller deprem faktörü ön planda tutularak yapılıyor" açıklamasında bulundu.

"MEGA PROJELER' DEPREMİN YANI SIRA..."

Öte yandan Turhan," ve köprüleri ile ve tünelleri gibi 'mega projeler' depremin yanı sıra şiddetli rüzgarlara karşı da dayanıklı" şeklinde konuştu.

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan açıkladı! Yerli ve milli YHT'nin üretim yeri belli oldu ULAŞTIRMA BAKANI CAHİT TURHAN AÇIKLADI! YERLİ VE MİLLİ YHT'NİN ÜRETİM YERİ BELLİ OLDU

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