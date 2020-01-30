FED kararı sonrası dolarda son durum! 30 Ocak dolar kuru ne kadar?

Son günlerde yaşanan global gelişmeler nedeniyle birçok borsa Çarşamba gününü karmaşık kapatırken, döviz kurlarında da hareketlilik yaşanıyor. Dolar fiyatlarında son haftalarda süren dalgalanma devam ediyor. Bu sabah yaşanan harekette ise hem küresel gelişmelerin, hem de ABD Merkez Banaksı FED'in faiz kararının etkisi var. Vatandaşlar, dolar bugün ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Merkez Bankası, 2020 yılının ilk toplantısının ardından son dakika faiz kararı verdi. Peki, FED faiz kararı sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu ve diğer döviz kurları nasıl etkilendi? İşte detaylar...

ABD Merkez Bankası (Fed) dün beklendiği gibi politika faizinde değişikliğe gitmedi.

Beklentilere paralel gelen bu kararla dolarda büyük bir değişim yaşanmadı. Ancak Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınıyla ilgili haber akışı tüm gelişmekte olan ülke para birimleri gibi Türk Lirası'nda da hafif bir değer kaybı yaşanmasına yol açıyor.

TL haftanın ilk iki gününde 5.94-5.95 lira aralığında hareket ettikten sonra dün 5.95'i aştı. Gece saatlerinde ise 5.96 seviyesi de aşıldı.

Dolar/TL yeni güne de 5.9642'den başladı.

Bugün Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın, saat 10.30'da 'Enflasyon Raporu 2020-I Bilgilendirme Toplantısı'nda yapacağı konuşma takip edilecek.