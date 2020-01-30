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D vitaminli zeytinyağı ürettiler

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.01.2020
D VİTAMİNLİ ZEYTİNYAĞI ÜRETTİLER

'da girişimci ve , 'den aldıkları hibe desteğiyle kurdukları tesiste D vitaminli zeytinyağı üretti. Dubai'de ve Kuveyt'te çeşitli görüşmeler yaptıklarını belirten kimyager Özlem Kıyak, "Yerli ve insan sağlığına yararlı ürünler üreterek ihraç etmek istiyoruz" dedi.

Antalya'da girişimci Özlem Kıyak ve Melika Gün, KOSGEB'den aldıkları hibe desteğiyle kurdukları tesiste D vitaminli zeytinyağı üretti. Dubai'de ve Kuveyt'te çeşitli görüşmeler yaptıklarını belirten kimyager Özlem Kıyak, "Yerli ve insan sağlığına yararlı ürünler üreterek ihraç etmek istiyoruz" dedi. Melika Gün ise D vitamini eksikliğini gidermek için ürün geliştirdiklerini anlattı. Bazı marketlerde ürünün satışa sunulduğuna değinen Gün, " hayallerimizi gerçekleştirmede kapı araladı. Tüm girişimci kadınlar hayallerinin peşinden gitmeli. İnşallah çok güzel işler yapacağız" diye konuştu.

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