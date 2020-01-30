Taklitçiye 3 yıl hapis

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, işletmeleri uyararak, "Tescili yapılmış bir markanın, sahibinin izni olmadan kullanılmasının 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası ile 20 bin güne kadar para cezası var" dedi.

Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı, işletmeleri uyararak, "Tescili yapılmış bir markanın, sahibinin izni olmadan kullanılmasının 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası ile 20 bin güne kadar para cezası var" dedi.