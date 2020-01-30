30 Ocak 2020, Perşembe
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Taklitçiye 3 yıl hapis

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.01.2020
TAKLİTÇİYE 3 YIL HAPİS

ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı , işletmeleri uyararak, "Tescili yapılmış bir markanın, sahibinin izni olmadan kullanılmasının 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası ile 20 bin güne kadar para cezası var" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, işletmeleri uyararak, "Tescili yapılmış bir markanın, sahibinin izni olmadan kullanılmasının 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası ile 20 bin güne kadar para cezası var" dedi.

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