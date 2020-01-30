30 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

130 bin işçiye yüzde 25.5 zam

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.01.2020
130 BİN İŞÇİYE YÜZDE 25.5 ZAM

Metal iş kolundaki 200 işyerini, 130 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi uzlaşıyla sonuçlandı. Sendikası ile anlaştı

Metal iş kolundaki 200 işyerini, 130 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi uzlaşıyla sonuçlandı. Sendikası ile anlaştı. 2019-2021 dönemini kapsayan sözleşmeyle işçilere ilk 6 ay yüzde 18.49, ilk yıl toplamında ise yüzde 25.50 oranında yapıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN