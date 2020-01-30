30 Ocak 2020, Perşembe
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Beyaz eşyacı ÖTV istemiyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.01.2020
BEYAZ EŞYACI ÖTV İSTEMİYOR

Başkanı Can Dinçer, " lüks tüketim olmaktan çıktığı için 'den muaf tutulması gerektiğini savunuyoruz. Bu işlem ile devlet gelir kaybına uğramayacak, daha fazla KDV, kurumlar vergisi sağlayacaktır" dedi.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Başkanı Can Dinçer, " lüks tüketim olmaktan çıktığı için 'den muaf tutulması gerektiğini savunuyoruz. Bu işlem ile devlet gelir kaybına uğramayacak, daha fazla KDV, kurumlar vergisi sağlayacaktır" dedi.

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