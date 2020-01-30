Beyaz eşyacı ÖTV istemiyor
Giriş Tarihi: 30.01.2020
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Başkanı Can Dinçer, "Beyaz eşyanın lüks tüketim olmaktan çıktığı için ÖTV'den muaf tutulması gerektiğini savunuyoruz. Bu işlem ile devlet gelir kaybına uğramayacak, daha fazla KDV, kurumlar vergisi sağlayacaktır" dedi.Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Başkanı Can Dinçer, "Beyaz eşyanın lüks tüketim olmaktan çıktığı için ÖTV'den muaf tutulması gerektiğini savunuyoruz. Bu işlem ile devlet gelir kaybına uğramayacak, daha fazla KDV, kurumlar vergisi sağlayacaktır" dedi.
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