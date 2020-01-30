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Meclis’e aşçı aranıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.01.2020
MECLİS’E AŞÇI ARANIYOR

idari teşkilatı kadrolarına aşçı, bahçıvan, bulaşıkçı, çay ocakçı, garson, hizmetli, pastacı, memur ve görsel tasarımcı alınacak. 42'si aşçı, 197 personel istihdamı için başvurular 7 'ta bitecek. Başvurularda, 2018-2019 KPSS sonuçları esas alınacak.

Meclis idari teşkilatı kadrolarına aşçı, bahçıvan, bulaşıkçı, çay ocakçı, garson, hizmetli, pastacı, memur ve görsel tasarımcı alınacak. 42'si aşçı, 197 personel istihdamı için başvurular 7 'ta bitecek. Başvurularda, 2018-2019 KPSS sonuçları esas alınacak.

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