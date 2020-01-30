30 Ocak 2020, Perşembe
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Ekonomiye güven 20 ayın zirvesinde

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.01.2020
EKONOMİYE GÜVEN 20 AYIN ZİRVESİNDE

Ekonomik , Ocak'ta geçen yılın aynı ayına göre 14.6 puan artarak 20 ayın zirvesi olan 97.1'i gördü. verilerine göre; tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.1 artarak 58.8, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2.2 artarak 95.2, perakende ticaret güven endeksi yüzde 2.2 artarak 105, inşaat sektörü endeksi ise yüzde 14.6 artarak 78.9 değerini aldı.

Ekonomik , Ocak'ta geçen yılın aynı ayına göre 14.6 puan artarak 20 ayın zirvesi olan 97.1'i gördü. verilerine göre; tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.1 artarak 58.8, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2.2 artarak 95.2, perakende ticaret güven endeksi yüzde 2.2 artarak 105, inşaat sektörü endeksi ise yüzde 14.6 artarak 78.9 değerini aldı.

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