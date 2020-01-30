Ekonomiye güven 20 ayın zirvesinde
Giriş Tarihi: 30.01.2020
Ekonomik güven endeksi, Ocak'ta geçen yılın aynı ayına göre 14.6 puan artarak 20 ayın zirvesi olan 97.1'i gördü. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.1 artarak 58.8, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2.2 artarak 95.2, perakende ticaret güven endeksi yüzde 2.2 artarak 105, inşaat sektörü endeksi ise yüzde 14.6 artarak 78.9 değerini aldı.Ekonomik güven endeksi, Ocak'ta geçen yılın aynı ayına göre 14.6 puan artarak 20 ayın zirvesi olan 97.1'i gördü. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.1 artarak 58.8, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2.2 artarak 95.2, perakende ticaret güven endeksi yüzde 2.2 artarak 105, inşaat sektörü endeksi ise yüzde 14.6 artarak 78.9 değerini aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Fed faiz kararı açıklandı
- Dolarda son durum: FED faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte, güncel dolar kuru!
- FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz kararı ne oldu?
- Boeing'te dev kayıp!
- Rekor gelir
- TOGG CEO’sundan “fiyat” açıklaması… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak?
- Yıldız Holding’te değişiklik! Ali Ülker kimdir? Ali Ülker kaç yaşında, nereli?
- Emekliye 405 TL
- Yaşlıya ayda 2.132 TL
- Yerli ve milli YHT'nin üretim yeri belli oldu
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Afili Aşk 32. bölüm fragmanı izle! Ayşe, Kerem'i kıskandırmak için...
- TOGG CEO’sundan “fiyat” açıklaması… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak?
- Kuruluş Osman 9. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanında dikkat çeken sahne!
- Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 9. bölüm fragmanı izle!
- 15 tatil uzatıldı mı? Okullar bu hafta açılacak mı? 15 tatil ne zaman bitecek?
- Dolarda son durum: FED faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte, güncel dolar kuru!
- FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz kararı ne oldu?
- Dündar Bey kimdir? Dündar Bey’i kim öldürdü? Dündar Bey tarihteki yeri!
- Bala Hatun kimdir? Osman Gazi’nin eşi Bala Hatun kaç çocuğu var? Bala Hatun tarihteki yeri…
- Kuruluş Osman 8. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 8. bölüm izle! - ATV
- Yıldız Holding’te değişiklik! Ali Ülker kimdir? Ali Ülker kaç yaşında, nereli?
- Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? Corona virüsü hangi ülkelerde görüldü? Coronavirüs ölü sayısı kaç?