Girişimcilik 'ilik'lerine işledi
Giriş Tarihi: 30.01.2020
Reklamcılık sektöründe çalışan Bahar Şamhili Tanju’yu, yaşadığı kemik erimesi sorunu girişimci yaptı. İstanbul’da tesis kuran Tanju, kendisi için hazırladığı ilikli kemik suyu, kelle paça ve işkembeyi raflara taşıdı.Bahar Şamhili Tanju, reklamcılık sektöründe çalışırken, girişimci oldu. Kemik erimesi sorunu yaşayınca ilikli kemik suyu, kelle paça ve işkembe tüketimine ağırlık veren Tanju, bu ürünleri market raflarına taşıdı. Evde hazırlanması oldukça zahmetli olan kemik suyunu nasıl satılabilir bir ürün haline getirebileceği düşüncesiyle yola çıktığını anlatan Tanju, "Üretim yapabilmek kolay olmadı. Yaklaşık 10 ay Ar-Ge süreci devam etti. 2 üniversiteden hocalarla çalıştık. Yurt dışındaki modern pişirme teknikleri ile geleneksel Türk mutfağının hazırlama şekillerini bir araya getirdik. Türkiye'nin en önemli besicilerinden biri ile anlaştık" dedi.
Yaptıkları araştırmalardan sonra Faydalı Mamuller Gıda'yı kurduklarını belirten Tanju, "Marka olarak da Gurvita ismini belirledik. İstanbul Kemerburgaz'da butik bir üretim tesisinde üretime başladık" diye konuştu. Tanju, 10 kişiye istihdam sağladıklarını ifade ederek, şunları söyledi: "KOSGEB tarafından da desteklendik. Aylık 15 bin ton üretim kapasitesine ulaştık. Önce İstanbul'da satışlar başladı. Aralık sonu itibariyle Türkiye geneline ulaştık."
36 SAATTE HAZIRLANIYOR
İlikli kemik suyunun üretim süreci hakkında da bilgiler veren Bahar Şamhili Tanju, şöyle konuştu: "İlikli kemik suyumuz hiçbir işlemden geçmiyor, katkı ve koruyucu içermiyor. Taze sebze ve baharatlarla, toplam 36 saatlik bir süreçte hazırlıyoruz. Pişirme tekniğimizle İlikli kemiğin içerisinde bulunan tüm değerler açığa çıkıyor, jöle halini alıyor. Yemeklere katılmasının yanında doğrudan ısıtılarak da tüketilebiliyor."
FAYDASI ÇOK
Kanada'da yaşayan Nefrolog Dr. Jason Fung, ilikli kemik suyunun beslenmede önemine dikkat çekiyor. İlikli kemik suyunun obeziteyle savaşta etkili olduğuna dikkat çeken Fung, içeriğinde bulunan kolajenin kemikleri güçlendiren ve yaşlanmayı geciktiren bir etkiye sahip olduğunun altını çiziyor.
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