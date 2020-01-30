‘Ekonomideki istikrar sigortayı büyütecek’
Giriş Tarihi: 30.01.2020
Türk ekonomisinin 2020’de istikrarlı bir büyüme yakalamasını beklediklerini söyleyen VHV Reasürans CEO’su Maximilian Stahl, bunun sigortacılığı pozitif bir şekilde etkileyeceğini ifade etti...Türk sigorta sektörü ekonomide yaşanan dalgalanmalara rağmen direncini sürdürmeye devam ediyor. 2020 yılında Türkiye ekonomisinin pozitif ve istikrarlı bir görüntü çizeceğini ve bunun sigorta sektörüne olumlu yönde etkisi olacağını ifade eden VHV Reasürans CEO'su Maximilian Stahl, sigorta sektörüne güvenlerinin tam olduğunu belirtti. Maximilian Stahl, 2018 yılı gibi zorlu bir yıldan sonra 2019 yılının daha dirençli bir seyir izlediğini söyledi. Özellikle kurdaki dengelenmenin şirket olarak öngörülerini karşıladığının altını çizen Stahl, "Türkiye'de yerleşik bir reasürans şirketi olarak istikrarlı bir şekilde büyüyor ve 2019 yılında da hedeflerimizi tutturmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
'ENERJİDE ŞART'
Türkiye hizmet verdikleri reasürans çözümlerine değinen Maximilian Stahl, inşaat sektöründe durağan bir dönemden geçildiğini fakat özellikle yılın ikinci yarısında konut faizlerinde aşağı yönlü harekete paralel olarak tekrar olumlu bir seyir izlenmeye başladığını söyledi. Yenilenebilir enerji yatırımlarının artmaya devam ettiğini ifade eden Stahl, "Enerji yatırımları sigortasız olmaz dedik. Bu yöndeki yatırımların sigortaya talebinin arttığına şahit oluyoruz ve bu durum bizleri çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu.
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