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TürkAkım gazı 1 milyar metreküpe ulaştı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.01.2020
TÜRKAKIM GAZI 1 MİLYAR METREKÜPE ULAŞTI

Doğalgaz aktarımının başladığı 1 'tan bu yana boru hattı üzerinden tedarik edilen doğalgaz 1 milyar metreküpe ulaştı. Bu miktarın yüzde 54'ü gaz piyasasına, yüzde 46'sı ise Türkiye- sınırına ulaştırıldı.

Doğalgaz aktarımının başladığı 1 'tan bu yana boru hattı üzerinden tedarik edilen doğalgaz 1 milyar metreküpe ulaştı. Bu miktarın yüzde 54'ü gaz piyasasına, yüzde 46'sı ise Türkiye- sınırına ulaştırıldı.

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