Akaryakıtta çifte indirim
Giriş Tarihi: 29.01.2020
Motorin ve benzin fiyatlarında arka arkaya indirime gidildi. 2 günde motorinde 34, benzinde ise 33 kuruş indirim oldu. Dün uygulamaya giren indirim motorine 21, benzine ise 23 kuruş olarak yansıdı. Bugün de motorinin litre fiyatında 13, benzinde ise 10 kuruş indirim yürürlüğe girdi.Motorin ve benzin fiyatlarında arka arkaya indirime gidildi. 2 günde motorinde 34, benzinde ise 33 kuruş indirim oldu. Dün uygulamaya giren indirim motorine 21, benzine ise 23 kuruş olarak yansıdı. Bugün de motorinin litre fiyatında 13, benzinde ise 10 kuruş indirim yürürlüğe girdi.
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