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Akaryakıtta çifte indirim

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.01.2020
AKARYAKITTA ÇİFTE İNDİRİM

Motorin ve fiyatlarında arka arkaya indirime gidildi. 2 günde motorinde 34, benzinde ise 33 kuruş indirim oldu. Dün uygulamaya giren indirim motorine 21, benzine ise 23 kuruş olarak yansıdı. de motorinin 13, benzinde ise 10 kuruş indirim yürürlüğe girdi.

Motorin ve fiyatlarında arka arkaya indirime gidildi. 2 günde motorinde 34, benzinde ise 33 kuruş indirim oldu. Dün uygulamaya giren indirim motorine 21, benzine ise 23 kuruş olarak yansıdı. de motorinin 13, benzinde ise 10 kuruş indirim yürürlüğe girdi.

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