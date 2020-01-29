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6 yeni havayolu geliyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.01.2020
6 YENİ HAVAYOLU GELİYOR

Başkanı ve Genel Müdürü , 'nda slot kapasitesini büyüttükleri için yeni havayolu şirketlerinin geldiğini belirterek, "2019'da 11 yeni havayolu şirketi geldi. 2020 yılı için şu an gelmesi kesinleşen 6 havayolu var. Bu trend önümüzdeki günlerde devam edecek" dedi.

Başkanı ve Genel Müdürü , 'nda slot kapasitesini büyüttükleri için yeni havayolu şirketlerinin geldiğini belirterek, "2019'da 11 yeni havayolu şirketi geldi. 2020 yılı için şu an gelmesi kesinleşen 6 havayolu var. Bu trend önümüzdeki günlerde devam edecek" dedi.

Turizm Yatırımcıları Forumu kapsamında 'Mega Projeler' başlıklı oturumda konuşan Samsunlu, "'dan toplam 126 ülkeye uçuş var. Bize dünyada en yakın ülke 'dır. Oradan 90 ülkeye uçuluyor. Bunun en önemli sebebi 'nin konumu. 3 saatlik mesafede 60 tane baş şehir, 120 tane destinasyon var" dedi.



Samsunlu, havalimanının tüm fazlar tamamlandığında ülke ekonomisine 40 milyar dolarlık katkı sunacağını anlattı.

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