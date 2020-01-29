Son dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS toplu iş sözleşmesinde uzlaştı!
Son dakika haberi... Türk Metal Sendikası ile işveren temsilcisi MESS arasındaki toplu sözleşmede uzlaşmaya varıldı. 2019-2021 dönemini kapsayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesiyle işçilere ilk altı ay yüzde 18,49, ilk yıl toplamında ise yüzde 25,50 oranında zam yapıldı.Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), 130 bin çalışanı ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde uzlaştı. 2019-2021 dönemini kapsayan sözleşmeyle işçilere ilk 6 ay yüzde 18,49, ilk yıl toplamında ise yüzde 25,50 oranında zam yapıldı.
Arçelik, Bosch, Ford Otosan, Mercedes, Renault, Siemens, Tofaş ve TürkTraktör'ün de aralarında olduğu metal iş kolundaki 200 iş yerini ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinde 7 Ekim'de başlayan müzakereler uzlaşıyla sonuçlandı.
TÜRK METAL SENDİKASI'NDAN AÇIKLAMA
Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, yaptığı yazılı açıklamada, işveren tarafıyla dün saat 19.30'da MESS Genel Merkezi'nde bir araya geldiklerini ve sabaha kadar süren görüşmelerde anlaştıklarını belirtti.
Metal işçisinin bir kör kuruşunu bile masada bırakmadıklarını, sendikal hayatta yine önemli bir başarıya imza attıklarını ifade eden Kavlak, sözleşmeyle ilgili şu detayları paylaştı:
"1 Eylül 2019 itibarıyla 12 liranın altında olan saatlik ücretlere, 12 lirayı geçmeyecek şekilde 30 kuruş iyileştirme yapıldı. Bunun üzerine tüm saatlik ücretlere, sözleşmenin birinci 6 ayında yüzde 17 oranında zam alınmıştır. İkinci 6 ay için yüzde 6 oranında artış sağlanmıştır. Enflasyon yüzde 6'nın, yani bu oranın altına düşerse dahi, yüzde 6 alınacaktır. Bu oranı geçmesi halinde ise enflasyon farkı alınacaktır. Üçüncü ve dördüncü aylara enflasyon oranında zam alınmıştır. Tüm sosyal haklara birinci yıl yüzde 20 oranında, ikinci yıl için de enflasyon oranında artış sağlanmıştır. Bütün bu kazanımların ilk 6 aylık toplam değeri, ortalama yüzde 18,49, birinci yıl için toplam değeri ortalama yüzde 25,50 olmuştur. Bunlara ek olarak, üyelerimizin büyük önem verdiği tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasına bu sözleşme döneminde de aynen devam edilecektir."
"EN İYİ SÖZLEŞMELERİ İMZALAYAN SENDİKAYIZ"
Memurlar ve memur emeklilerine yüzde 4+4, işçi emeklilerine yüzde 5+5, kamu işçilerine yüzde 8+4 zam yapıldığını anımsatan Kavlak, "6 aylık enflasyonun 6,05 olduğu koşullarda, yüzde 18'i aşan oranlarda zam aldık. Yani enflasyon üzerine yüzde 12,44 oranında refah payı aldık. Ülkemiz gerçekleri göz önüne alındığında, bu sözleşme sendikamızın tarihine altın harflerle yazıldı." dedi.
Kavlak, MESS'in 3 yıllık sözleşme, esnek çalışma, ikramiyelerde kıstelyevm, deneme süresi ve denkleştirme, istirahat izin ücretlerini ödememe ve işçi çocuklarına staj yaptırmama gibi önerilerini kabul etmediklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Türk Metal Sendikası, üyeleri için en iyi sözleşmeleri imzalayan sendikadır. Bunu bir kez daha gösterdik. Bu yalnızca bizim değil, öncelikle bize destek olan, güç veren siz değerli üyelerimizin başarısıdır. Bu süreçte büyük emek sarf eden şube başkanlarımıza, şube yönetimlerimize, baştemsilci ve temsilcilerimize, ünite temsilcilerimize ve kurullarımıza şükranlarımı sunuyorum. Özellikle müzakerelerin son aşamasında bize karşı duyarlı yaklaşım gösteren MESS yönetimine de teşekkür ediyorum. Bundan sonra üyelerimizden daha verimli, kaliteli, üretken, çalışma barışı içinde bir çalışma bekliyorum. Ekmeğimizi daha da büyüteceğiz, daha çok üreteceğiz, daha çok kazandıracağız, sonunda da yine biz kazanacağız."
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