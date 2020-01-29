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Volkswagen yatırımı ilk yarıda belli olur

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.01.2020
VOLKSWAGEN YATIRIMI İLK YARIDA BELLİ OLUR

'nin desteğiyle gerçekleştirdiği , dün 'da gerçekleşti. Forumda konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı , 'in yatırımıyla ilgili sürecin ilk yarıda belli olacağını belirtti.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi desteğiyle gerçekleştirdiği Turizm Yatırımcıları Forumu, dün 'da gerçekleşti. Forumda konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, 'in yatırımıyla ilgili sürecin ilk yarıda belli olacağını belirtti.



Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal da Türkiye ekonomisinin geleceğe dönük güçlü bir yatırım ve çekim merkezi durumunda olduğunu söyledi.

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