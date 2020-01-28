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Vergi ödemelerinde dijital kolaylık

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.01.2020
VERGİ ÖDEMELERİNDE DİJİTAL KOLAYLIK

Mükellefler, ve mobil bankacılık başta olmak üzere tüm dijital kanallardan vergilerini kolayca ödeyebiliyor. Vergiler; vergi daireleri vezneleri dışında, , , , , , Emlak Katılım ve vasıtasıyla tahsil ediliyor.

Mükellefler, ve mobil bankacılık başta olmak üzere tüm dijital kanallardan vergilerini kolayca ödeyebiliyor. Vergiler; vergi daireleri vezneleri dışında, , , , , , Emlak Katılım ve vasıtasıyla tahsil ediliyor. Ayrıca anlaşmalı bankalardan kredi kartıyla da ödeme yapılabiliyor.

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