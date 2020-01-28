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Ruslar’a domates ihracatı hızlandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.01.2020
RUSLAR’A DOMATES İHRACATI HIZLANDI

'den 'ya yapılan domates ihracatı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 186 artarak 86 milyon 53 bin dolara yükseldi. ve (SERA-BİR) ve Başkanı , " artıyor, geçen yıl ihracat 285 milyon dolarlardan 305 milyon dolara çıktı. Rusya'ya bir önceki yıl 30 milyon dolar olan ihracatımız bu yıl 90 milyon dolara çıktı" dedi.

Türkiye'den 'ya yapılan domates ihracatı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 186 artarak 86 milyon 53 bin dolara yükseldi. ve (SERA-BİR) ve Başkanı Müslüm Yanmaz, " artıyor, geçen yıl ihracat 285 milyon dolarlardan 305 milyon dolara çıktı. Rusya'ya bir önceki yıl 30 milyon dolar olan ihracatımız bu yıl 90 milyon dolara çıktı" dedi.

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