Emekliye 2 bin TL | Emeklinin bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Emekliler bir yandan ikinci kez promosyon alacak olmanın heyecanını yaşarken, bir yandan da gözünü bayram ikramiyesine çevirdi. Emeklilerin biner liralık bayram ikramiyesinin takvimi netleşiyor. İlk ikramiye 18-22 Mayıs, ikincisi ise 27-30 Temmuz tarihlerinde bekleniyor. İkramiyeden yeni emekliler de yararlanabilecek. Peki, bayram ikramiyesine zam olacak mı? Emekli ikramiyeleriyle ilgili detaylar haberimizde...
Emekliler bir yandan ikinci kez promosyon alacak olmanın heyecanını yaşarken, bir yandan da gözünü bayram ikramiyesine çevirdi. Bu yıl da emeklilere 2 kez bayram ikramiyesi ödenecek.
Tutarda değişiklik olmazsa emeklilerin hesabına biner lira yatırılacak. Artış olup olmayacağı merak edilirken, ikramiyenin verileceği tarihler de büyük ölçüde belli.
BAKANLIK DUYURACAK
Bu yıl Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak. 23 Mayıs Cumartesi de arife günü. Bu nedenle Ramazan Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs arasında ödenmesi bekleniyor. Kurban Bayramı ise 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor. 30 Temmuz Perşembe de arife günü.
Buna göre Kurban Bayramı ikramiyesi 27-30 Temmuz tarihleri arasında bekleniyor. Tam tarihleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklayacak. Bayram ikramiyesinden, ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da yararlanacak.
Emekli aylığı 24 Mayıs'a kadar bağlananlar bu yıl 2 ikramiyeyi de, 18 Mayıs'tan sonra ancak 27 Temmuz'dan önce bağlananlar ise bir ikramiyeyi alabilecek.
Dul ve yetim aylığı alanlara ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik geliri alanlara da iş göremezlik oranına göre ödeme hesaplanıyor. 2 aylık birden alanlara ise ölüm aylığı oranı yüksek dosyadan ödeme yapılıyor.
DUL VE YETİMLER DE ALACAK
İkramiye sadece emeklilere değil, SGK'dan vazife malullüğü, malullük ve ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik ve ölüm geliri alanlara da veriliyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine ikramiye ödeniyor.
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