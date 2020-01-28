Meslek öğrenen gence günde 100 TL | İşte aranan şartlar
Giriş Tarihi: 28.01.2020
İŞKUR, meslek eğitim kurslarına katılanlara program süresinde günlük 20-100 lira ödüyor. 160 günlük kurs süresince 16 bin liraya varan ödeme yapılıyor.İşsizleri işe yerleştirmek için seferber olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işbaşı eğitim programları ve meslek eğitim kursları ile de iş sahibi olmayı kolaylaştırıyor. İŞKUR'un düzenlediği meslek kurslarına katılan gençler, hem iş öğreniyor hem de bu sürede cep harçlığı alabiliyor. İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde düzenlenen kurslara katılanlara günlük 20-100 lira ödeme yapılıyor. Haftada 6 gün gerçekleştirilen kurslar, 160 güne varan süreyle düzenleniyor.
SAĞLIK PRİMİ ÖDENİYOR
Böylece katılımcılar kurs süresince 3 bin 200 ile 16 bin lira arasında ödeme alabiliyor. Kurslara katılanların iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile Genel Sağlık Sigortası primleri de İŞKUR tarafından ödeniyor. Kurslara katılanlar, istihdam imkanı da yakalıyor.
ARANAN ŞARTLAR
Kuruma kayıtlı işsiz olmak
15 yaşını tamamlamış olmak
Yetiştirilecekleri mesleğe uygun özelliklere sahip olmak
İşverenin aradığı özel şartları taşımak
İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak
Emekli olmamak
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Benzin ve motorine indirim
- Yeni emekliye 2 bin lira
- TÜBİTAK 27 personel alacak
- Emekli bayram ikramiyesi zammı var mı? 2020 yılı emekli bayram ikramiyesi ne kadar?
- 2020 yılında kim ne kadar maaş alacak?
- Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması: En büyük amacımız
- Türkiye ve Cezayir anlaştı! Dev fabrika kuruluyor
- 20 bin atamada önemli viraj
- Çalışan kadınlara devletten dev destek!
- Emekliye 2500 TL müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon verecek?
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli bayram ikramiyesi zammı var mı? 2020 yılı emekli bayram ikramiyesi ne kadar?
- Emekliye 2500 TL müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon verecek?
- Hangisinin Farsça kökeninin anlamı beşinci gündür?
- 1518 yılında Strazburg'da yaşanan salgında yaklaşık 400 kişi haftalarca kendilerine engel olamadan hangisini yapmıştır?
- Bilinen en eski sözlük hangi diller arasındadır?
- Cam şişe içine koyarak Erzurum'dan Aras Nehri'ne bıraktığınız bir not, hiçbir engelle karşılaşmazsa hangi denize ulaşır?
- Türkiye'deki profesyonel bir voleybol karşılaşmasında iki takımdan bir tanesi maç sonunda 1 puan aldıysa, diğeri kaç puan almıştır?
- Gambiya nerede? Gambiya haritadaki yeri nedir?
- TV 8 Tek Yürek ne kadar bağış yapıldı? Elazığ için kaç para toplandı?
- Corona virüsü Türkiye’de görüldü mü? Coronavirüs (Korona) belirtileri nelerdir? Coronavirüs korunma yolları!
- Son dakika: Elazığ'da korkutan deprem!
- Son depremler listesi: En son nerede deprem oldu? 27 Ocak saat saat Kandilli AFAD son depremler!