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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı: 10 bin hektarın altına indirdik

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.01.2020
BAKAN AÇIKLADI! 10 BİN HEKTARIN ALTINA İNDİRDİK

, " hükümetleri öncesi senelik 120 bin hektar olan vasfını kaybeden arazi miktarını geçen yıl itibarıyla 10 bin hektarın altına indirdik" dedi.

, " hükümetleri öncesi senelik 120 bin hektar olan vasfını kaybeden arazi miktarını geçen yıl itibarıyla 10 bin hektarın altına indirdik" dedi.

Ayrıca Bakan Pakdemirli, "Tarım arazisini ekip dikmeyenler için bazı caydırıcı şeyler getirilebilir, bunların üzerinde çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: O sektörde 2023 hedefini şimdiden yakaladık TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ: O SEKTÖRDE 2023 HEDEFİNİ ŞİMDİDEN YAKALADIK

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