Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı: 10 bin hektarın altına indirdik

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "AK Parti hükümetleri öncesi senelik 120 bin hektar olan tarım vasfını kaybeden arazi miktarını geçen yıl itibarıyla 10 bin hektarın altına indirdik" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "AK Parti hükümetleri öncesi senelik 120 bin hektar olan tarım vasfını kaybeden arazi miktarını geçen yıl itibarıyla 10 bin hektarın altına indirdik" dedi.

Ayrıca Bakan Pakdemirli, "Tarım arazisini ekip dikmeyenler için bazı caydırıcı şeyler getirilebilir, bunların üzerinde çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.