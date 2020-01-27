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1 milyon 25 bin liralık Jeep Wrangler Rubicon’a kısa sürede 5 sipariş geldi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.01.2020
5 MİLYONLUK SİPARİŞ

Bu ay ön satışa çıkan 1 milyon 25 bin lira fiyatlı yeni ’a, kısa sürede 5 sipariş geldi. Araç, Mayıs'tan itibaren teslim edilmeye başlanacak.

Fiyatı 1 milyon 25 bin lira olan, bu ay ön satışa açılan yeni Jeep Wrangler Rubicon'a, kısa sürede 5 sipariş geldi. Bugüne kadar 2 milyonun üzerinde satış adedine imza atan Wrangler'in yeni modeli, 2.0 litrelik 270 HP'lik benzinli motor ve 8 ileri otomatik şanzıman kombinasyonuyla sunuluyor. ParkSense Arka ve Ön Park Asistanı, Kör Nokta İzleme ve Arka Çapraz Yol Sensörü, Geri Görüş Kamerası, Elektronik Devrilme Önleyici ve Denge Kontrolü gibi 65'ten fazla güvenlik sistemi ile donatılan araçta, 4x4 kabiliyetini ortaya koyan 'trail rated' nişanı yer alıyor. Araç, Mayıs'tan itibaren teslim edilmeye başlanacak.

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