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Özel okullar erken kayıt ile indirimli fiyatlarla öğrenci almaya başladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.01.2020
ÖZEL PAZARLIK

erken kayıt ile indirimli fiyatlarla öğrenci almaya başladı. Liste fiyatlarını açıklamayan okulların indirim politikası ise veliyi şaşırttı. Veliye özel tarife uygulayan okulların fiyatları ‘Kime ne tutturursak mantığı’ ile değişti. Sıkı pazarlık yapan veli kazandı.

Özel okullar 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için kayıtlara başladı. Özellikle ilkokula, ortaokula ve liseye yeni başlayacak çocukları için veliler de okul araştırmalarına hız verdi. Bütçesinin elverdiği ölçüde çocuğunu özel okula göndermek isteyen velilerin araştırmalarına, okulun eğitim sisteminin yanı sıra yıll��k fiyatları da damgasını vurdu. Kimi veliler çocuklarını bursluluk sınavlarına sokarak kimileri de tanıdıklarını araya sokarak özel okullardan indirimli fiyat almak için düğmeye bastı. Velileri özel okulların fiyat politikası ise şaşırttı. Liste fiyatlarını henüz açıklamayan kişiye özel esnek fiyat politikası ile veliyi bezdirdi.

TARİFE OYUNU
Veliye özel tarife uygulayan okulların erken kayıt adı altında uyguladıkları indirimler, kime ne tutturursak mantığı ile değişti. Okul yetkilisinin 40 bin liradan kapı açtığı okula 30 bin liraya da, 25 bin liraya da kayıt yaptırmanın mümkün olduğu görüldü. Yine aynı okulda yetkilinin 38 bin lira olarak istediği kayıt ücretini 28 bin liraya kadar çekebilmesi dikkat çekti. Pazarlığı sıkı tutan velinin kârlı çıktığı görülürken, tüccar mantığı ile hareket edilmesi tepkilere neden oldu.

ZAMMA ENFLASYON SINIRI
Erken kayıt döneminde fiyatlar aydan aya değişiyor. En düşük fiyat Ocak-Şubat'ta uygulanırken, Nisan ve Mayıs'ta artıyor. Özel okulların ne kadar yapabileceğine dair kuralları belirliyor. Ancak bu ara sınıflar için geçerli zam oranı oluyor. Yönetmeliğe göre; özel okullar ara sınıflar için, 12 aylık Yİ-ÜFE+TÜFE/2 + 5 formülüne göre hesaplanıyor. Bu ay kayıt yenileyenlerin karşısına en fazla yüzde 21.37 zamlı fiyat çıkarılabilecek. Ayrıca okullar ücretlerini Mayıs sonuna kadar açıklamak zorunda.


Pahalı okullarda pazarlığa yıllık ortalama 60 bin liradan başlanıyor. Orta fiyatlı okullar 30 bin liradan kapı açıyor. Yarı özel hizmet veren okullar ise yıllık ortalama 15 bin lira ücret talep ediyor.

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