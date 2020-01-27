Çifte prim maaşı artırır
Giriş Tarihi: 27.01.2020
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem bugünkü yazısında yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte Erdem'e sorulan sorular ve yanıtları...SSK'lı çalışıyordum, ayrılıp bir şirkete ortak oldum. Artık Bağ-Kur primlerim ödeniyor. SGK'ya sorduğumda Bağ- Kur'dan emeklilik için uzun süre beklemem gerektiğini öğrendim. Bu nedenle SSK'lı olmak istiyorum. Şirket ortaklığım devam ederken SSK primi ödeyebilir miyim? Semih KURUCU
Yeni yapılan düzenlemelere göre şirket ortaklığınız devam ederken SSK'lı bir işte çalışmanızda herhangi bir engel bulunmuyor. SSK'lı olarak çalıştığınızda 4a hizmetiniz geçerli olacağından, Bağ- Kur primi de ödemiyorsunuz. Ancak her ikisini de ödemek isterseniz bunu da yapabilir ve prime esas kazancınızı, dolayısıyla da ileride alacağınız emekli maaşınızı artırabilirsiniz. Fakat gerek kendinize ait işyerinizden gerekse ortağı olduğunuz şirketten adınıza çalışan sigortalı primi (4a) ödeyemezsiniz. Bu durumda adınıza yatacak olan SSK (4a) primleri geçerli olmaz. Dolayısıyla eğer SSK'ya geçecekseniz başkasına ait işyerinde çalışmanız gerekmektedir.
FARUK ERDEM - TAKVİM
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Bakan Pakdemirli: 2023 hedefini şimdiden yakaladık
- Türkiye'nin o alanda ihracatı 147 arttı
- Boat Show’a yelken açtık
- Eğitimli taksici dönemi
- Borsa rekorları alt üst etti
- Kırtasiyecide ambalaja dikkat!
- MTV son ödeme tarihi ne zaman? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 2020 zamlı MTV ücretleri!
- Depremzedeler için önemli teklif!
- Sevgililere 2 milyon orkide
- Özel pazarlık
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Cemil Kazancı kimdir? TV 8’de Tek Yürek programında bağış yapanlar kimler? Kaç para toplandı?
- RİP ne demek? RİP ne anlama geliyor?
- Kobe Bryant kızları öldü mü? Kobe Bryant kaç çocuğu var? Kobe Bryant eşi kimdir?
- Hayatı şampiyonluklarla doluydu! Kobe Bryant kimdir, kaç yaşındaydı? Kobe Bryant’ın hayatı ve başarıları!
- Kobe Bryant kimdir? Kobe Bryant öldü mü? Kobe Bryant ölüm sebebi nedir?
- İçişleri Bakanı Soylu: Enkaz altında 3 vatandaşımız var
- Trabzonspor’dan Fenerbahçe'ye sert cevap!
- MTV son ödeme tarihi ne zaman? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 2020 zamlı MTV ücretleri!
- Güvercin neden yok, bitti mi? Güvercin yeni bölüm ne zaman?
- Emine Kuştepe kimdir? Azize Çelik ile konuşan kim? Enkaz altındaki Azize ile konuşan Emine Kuştepe nereli, kaç yaşında?
- Konyaspor Galatasaray maçı canlı anlatım izle | Konyaspor GS canlı
- BİM aktüel 31 Ocak kataloğu! BİM aktüel ürünler kataloğu 2. Nesil AirPods dikkat çekiyor!