Boat Show’a yelken açtık
Giriş Tarihi: 27.01.2020
İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenen Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı'nı (Marmara Boat Show) 24 bin kişi ziyaret etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde 22 Ocak'ta kapıları açan ve dün sona eren fuarda; sürat ve gezi tekneleri, motor yatlar, motorlu ve yelkenli tekneler sergilendi. Şube Başkanı Vedat Doğusel, ilgiden memnun olduklarını belirterek, "48 firma katıldı. Üretim alanları 100 kilometrelik bir alanı kapsıyor" dedi.İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenen Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı'nı (Marmara Boat Show) 24 bin kişi ziyaret etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde 22 Ocak'ta kapıları açan ve dün sona eren fuarda; sürat ve gezi tekneleri, motor yatlar, motorlu ve yelkenli tekneler sergilendi. Şube Başkanı Vedat Doğusel, ilgiden memnun olduklarını belirterek, "48 firma katıldı. Üretim alanları 100 kilometrelik bir alanı kapsıyor" dedi.
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