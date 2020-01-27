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Boat Show’a yelken açtık

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.01.2020
BOAT SHOW’A YELKEN AÇTIK

İMEAK tarafından düzenlenen ve 'nı () 24 bin kişi ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde 'ta kapıları açan ve dün sona eren fuarda; sürat ve gezi tekneleri, motor yatlar, motorlu ve yelkenli tekneler sergilendi. Şube Başkanı , ilgiden memnun olduklarını belirterek, "48 firma katıldı. Üretim alanları 100 kilometrelik bir alanı kapsıyor" dedi.

İMEAK tarafından düzenlenen Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı'nı () 24 bin kişi ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde 'ta kapıları açan ve dün sona eren fuarda; sürat ve gezi tekneleri, motor yatlar, motorlu ve yelkenli tekneler sergilendi. Şube Başkanı , ilgiden memnun olduklarını belirterek, "48 firma katıldı. Üretim alanları 100 kilometrelik bir alanı kapsıyor" dedi.

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