Kırtasiyecide ambalaja dikkat!
Giriş Tarihi: 27.01.2020
Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Mehmet Helvacıoğlu, sektörde kanserojen ürün oranının yüzde 2.5 civarında olduğunu belirterek, "Bunlar da spesifik ürünler. Hedefimiz 2 yıl içinde bunu sıfırlayarak, sıfır toleranslı ilk sektör olmak" dedi. Velilere uyarılar yapan Helvacıaoğlu, "Ambalaj bir ürünün kimlik kartıdır. Barkodu, üretim yeri, CE ibaresi, yaş grubu belli olmayan ürünler alınmamalı" tavsiyesinde bulundu.Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Mehmet Helvacıoğlu, sektörde kanserojen ürün oranının yüzde 2.5 civarında olduğunu belirterek, "Bunlar da spesifik ürünler. Hedefimiz 2 yıl içinde bunu sıfırlayarak, sıfır toleranslı ilk sektör olmak" dedi. Velilere uyarılar yapan Helvacıaoğlu, "Ambalaj bir ürünün kimlik kartıdır. Barkodu, üretim yeri, CE ibaresi, yaş grubu belli olmayan ürünler alınmamalı" tavsiyesinde bulundu.
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