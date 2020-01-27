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Kırtasiyecide ambalaja dikkat!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.01.2020
KIRTASİYECİDE AMBALAJA DİKKAT!

Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Mehmet Helvacıoğlu, sektörde kanserojen ürün oranının yüzde 2.5 civarında olduğunu belirterek, "Bunlar da spesifik ürünler. Hedefimiz 2 yıl içinde bunu sıfırlayarak, sıfır toleranslı ilk sektör olmak" dedi. Velilere uyarılar yapan Helvacıaoğlu, "Ambalaj bir ürünün kimlik kartıdır. , üretim yeri, CE ibaresi, belli olmayan ürünler alınmamalı" tavsiyesinde bulundu.

Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Mehmet Helvacıoğlu, sektörde kanserojen ürün oranının yüzde 2.5 civarında olduğunu belirterek, "Bunlar da spesifik ürünler. Hedefimiz 2 yıl içinde bunu sıfırlayarak, sıfır toleranslı ilk sektör olmak" dedi. Velilere uyarılar yapan Helvacıaoğlu, "Ambalaj bir ürünün kimlik kartıdır. , üretim yeri, CE ibaresi, belli olmayan ürünler alınmamalı" tavsiyesinde bulundu.

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