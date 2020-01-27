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Sevgililere 2 milyon orkide

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.01.2020
SEVGİLİLERE 2 MİLYON ORKİDE

Sevgililer Günü hazırlıkları başladı. Gardenkoala Başkanı , 'nün çiçeğin en çok tüketildiği gün olduğunu belirterek, "Kesme çiçekte birinci sırada gül gelirken, saksılı bitkide en fazla tüketim orkidede oluyor. Yıllık 6 milyon olan orkide tüketiminin 2 milyonu Sevgililer Günü'nde gerçekleşiyor" dedi.

Sevgililer Günü hazırlıkları başladı. Gardenkoala Başkanı Ahmet Korhan Çiçek, 'nün çiçeğin en çok tüketildiği gün olduğunu belirterek, "Kesme çiçekte birinci sırada gül gelirken, saksılı bitkide en fazla tüketim orkidede oluyor. Yıllık 6 milyon olan orkide tüketiminin 2 milyonu Sevgililer Günü'nde gerçekleşiyor" dedi.

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