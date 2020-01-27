27 Ocak 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Turizm yatırımcıları İstanbul’da buluşuyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.01.2020
TURİZM YATIRIMCILARI İSTANBUL’DA BULUŞUYOR

tarafından desteğiyle düzenlenen 'Tourism Investments Forum (TIF) 2020', 28-29 Ocak tarihlerinde küresel yatırımcılarını 'da buluşturacak. Dernek, düzenlediği forumla turizm yatırımlarına yeni bir ivme kazandırmayı amaçlıyor.

Türkiye Yatırımcıları Derneği tarafından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi desteğiyle düzenlenen 'Tourism Investments Forum (TIF) 2020', 28-29 Ocak tarihlerinde küresel turizm yatırımcılarını 'da buluşturacak. Dernek, düzenlediği forumla turizm yatırımlarına yeni bir ivme kazandırmayı amaçlıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN